В Алма-Ате собралась очередь из сотни россиян к избирательным участкам

Около российского генконсульства растянулись две очереди избирателей.

В Алма-Ате около генерального консульства России собралась очередь из сотни человек к избирательным участкам для участия в голосовании на выборах президента РФ. Об этом сообщает "РИА Новости".

Около здания растянулись две очереди избирателей. Среди ожидающих много молодых людей. Некоторые приходят семьями, с детьми. Отмечается. что в помещении дипмиссии расположены два участка для голосования.

Напомним, голосование на выборах президента РФ проходит с 15-го по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.

Ранее мы сообщали, что в Сеуле началось голосование на выборах президента России.

Видео: Telegram / РИА Новости