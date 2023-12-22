В Алма-Ате собралась очередь из сотни россиян к избирательным участкам

В Алма-Ате около генерального консульства России собралась очередь из сотни человек к избирательным участкам для участия в голосовании на выборах президента РФ. Об этом сообщает "РИА Новости".
Около здания растянулись две очереди избирателей. Среди ожидающих много молодых людей. Некоторые приходят семьями, с детьми. Отмечается. что в помещении дипмиссии расположены два участка для голосования.
Напомним, голосование на выборах президента РФ проходит с 15-го по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.
Ранее мы сообщали, что в Сеуле началось голосование на выборах президента России.
Видео: Telegram / РИА Новости
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