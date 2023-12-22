У российского посольства наблюдается очередь из более 250 человек.

В Сеуле началось голосование на выборах президента России. Об этом сообщает "РИА Новости".

Голосование проходит на избирательном участке, организованном в посольстве РФ в столице Южной Кореи. У здания наблюдается очередь из более 250 человек. Отмечается, что число российских граждан, которые пришли к посольству, увеличивается. Голосование в Сеуле завершится в 20:00 по местному времени (14:00 мск).

Напомним, голосование на выборах президента РФ проходит с 15-го по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.

Ранее Захарова рассказала о попытках помешать проведению выборов за рубежом.

Видео: Telegram / РИА Новости