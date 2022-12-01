Конверт, в котором было спрятано взрывное устройство, был адресован послу.

В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв. Об этом сообщает издание 20 Minutos.

Инцидент произошел днем 30 ноября. В здании украинского посольства в столице Испании раздался хлопок. Сообщается, что один из сотрудников получил пострадал в результате подрыва устройства, которое было спрятано в почтовом конверте. Он отправился в больницу.

В местных СМИ уточнили, что конверт был адресован послу Украины. Полиция оцепила район, где находится дипломатическое представительство.

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Видео: Telegram / РИА Новости