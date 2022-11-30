При пожаре на ТЭЦ в Перми пострадали два человека

На месте происшествия работают пожарные и три бригады скорой помощи.

При пожаре на крупной ТЭЦ в Перми пострадали два человека. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на краевой минздрав.

Инцидент произошел 30 ноября. На крупной теплоэлектростанции в Перми загорелась крыша турбинного цеха. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Причина возникновения огня неизвестна.

На месте происшествия работают пожарные и три бригады скорой помощи. Два человека пострадали в результате пожара. Им оказывается медицинская помощь.

Ранее мы сообщали, что в Волгограде для тушения огня в цехе производства направили пожарный поезд.

Видео: Telegram / Baza