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В последний выходной лета в Петербурге пройдут дожди
Сегодня, 19:12
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lizapoluda

В последний выходной лета в Петербурге пройдут дожди

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Температура не поднимется выше +19 градусов.

В воскресенье, 30 августа, в Петербурге пройдут кратковременные дожди. Синоптики обещают облачность с прояснениями и усиление ветра. Об этом сообщила пресс-служба городского МЧС РФ.

Ночью столбик термометра покажет от  +12 до +14 градусов. После рассвета максимальная температура составит +19 градусов.

Кроме того, в последний выходной лета порывы южного и юго-восточного ветра достигнут от 6 до 11 м/с. 

Атмосферное давление будет неизменным.

Ранее cиноптик рассказал о погоде в Петербурге на сентябрь.

Фото: Pixabay

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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