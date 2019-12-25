В последний выходной лета в Петербурге пройдут дожди

Температура не поднимется выше +19 градусов.

В воскресенье, 30 августа, в Петербурге пройдут кратковременные дожди. Синоптики обещают облачность с прояснениями и усиление ветра. Об этом сообщила пресс-служба городского МЧС РФ.

Ночью столбик термометра покажет от +12 до +14 градусов. После рассвета максимальная температура составит +19 градусов.

Кроме того, в последний выходной лета порывы южного и юго-восточного ветра достигнут от 6 до 11 м/с.

Атмосферное давление будет неизменным.

Ранее cиноптик рассказал о погоде в Петербурге на сентябрь.

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