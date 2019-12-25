Синоптик рассказал о погоде в Петербурге на сентябрь

По мнению эксперта, серое небо нависнет над городом еще нескоро.

В первый месяц осени петербуржцев ждет умеренно теплая погода. Тем не менее, на солнечные деньки рассчитывать не стоит. Как сообщили "Невские Новости" со ссылкой на синоптика погодного центра "Фобос" Михаила Леуса, основные показатели в прогнозе будут вполне соответствовать ожиданиям. Возможно превышение нормы лишь на половину градуса.

Так, ночная температура в сентябре останется на отметке выше нуля и составит от+9 до +11 градусов. После рассвета термометры покажут до +18 градусов.

Конец месяца будет куда более прохладным – до +8 градусов ночью и до +14 градусов днем.

Кроме того, синоптик заверил, что с 1-ого по 10-ое сентября в Северной столице будет царить комфортный климат. Привычного горожанам серого неба в этот период не ожидается.

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Фото: glavguide.com