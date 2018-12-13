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В последний уик-энд весны петербуржцев ожидает пасмурная погода
Сегодня, 10:13
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arteliseev

В последний уик-энд весны петербуржцев ожидает пасмурная погода

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Атмосферное давление будет понижаться.

Как сообщили Piter.TV в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу 25 мая в Петербурге ожидается переменная облачность. 

Во второй половине дня в городе ожидаются кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до 17-19 градусов тепла. Утром и днем будет дуть юго-западный, западный ветер со скоростью 3-8 м/с.

По данным городского Гидрометцентра, воскресенье также не порадует перебуржцев солнцем. Дневная температура воздуха - 17 градусов тепла. В этот день также ожидаются дожди.

Ранее Piter.TV представл программу главных мероприятий выходных ко Дню города

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербург Live

Теги: гидрометцентр, город, петербург, погода
Категории: Общество, Новости СПб, Лента новостей,

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