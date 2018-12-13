В последний уик-энд весны петербуржцев ожидает пасмурная погода

Атмосферное давление будет понижаться.

Как сообщили Piter.TV в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу 25 мая в Петербурге ожидается переменная облачность.

Во второй половине дня в городе ожидаются кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до 17-19 градусов тепла. Утром и днем будет дуть юго-западный, западный ветер со скоростью 3-8 м/с.

По данным городского Гидрометцентра, воскресенье также не порадует перебуржцев солнцем. Дневная температура воздуха - 17 градусов тепла. В этот день также ожидаются дожди.

Ранее Piter.TV представл программу главных мероприятий выходных ко Дню города.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербург Live