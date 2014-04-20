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В конце рабочей недели в Петербурге потеплеет до +10
Сегодня, 14:15
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Alena_Zinovieva

В конце рабочей недели в Петербурге потеплеет до +10

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Днем возможен небольшой дождь.

Последний рабочий день перед майскими праздниками порадует петербуржцев хорошей погодой. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в городе будет +1…+1 градус, днем в городе потеплеет до +8…+10. Возможен небольшой дождь.

Ветер подует с севера со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы писали, что в Ленобласти ночью 30 апреля снова ожидаются заморозки до -4 градусов.

Фото: pixabay.com

Теги: погода спб
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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