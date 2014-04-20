В конце рабочей недели в Петербурге потеплеет до +10

Днем возможен небольшой дождь.

Последний рабочий день перед майскими праздниками порадует петербуржцев хорошей погодой. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в городе будет +1…+1 градус, днем в городе потеплеет до +8…+10. Возможен небольшой дождь.

Ветер подует с севера со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы писали, что в Ленобласти ночью 30 апреля снова ожидаются заморозки до -4 градусов.

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