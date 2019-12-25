В Ленобласти ночью 30 апреля снова ожидаются заморозки до -4 градусов

Местами ночью температура может опустится до -7 градусов.

В последний рабочий день перед длинными выходными в Ленобласти ожидается облачная с прояснением погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС со ссылкой на синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 30 апреля на юге местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром в северных и центральных районах местами туман. Ветер днем северо-восточный, северный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +1...-4, местами до -7, днем +5...+10 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ранее синоптик рассказал, когда в Петербург придет потепление.

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