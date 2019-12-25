Небольшие дожди дадут старт потеплению в Петербурге 31 мая

Температурный фон останется на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

В понедельник, 31 мая, влияние на погоду в Петербурге окажет малоактивный фронтальный раздел. Он станет причиной небольших дождей во второй половине дня. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха сегодня окажется на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Столбики термометров в городе поднимутся до +16…+18 градусов, в Ленобласти до +14…+19. Ветер подует с юго-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что белые ночи начнутся в Петербурге 31 мая.

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