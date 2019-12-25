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В последний день календарного лета в Петербурге пройдут дожди
Сегодня, 7:56
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Alena_Zinovieva

В последний день календарного лета в Петербурге пройдут дожди

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Температурный фон окажется в пределах климатической нормы.

В пятницу, 31 сентября, синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять атмосферный фронт. Его стараниями в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

В этот день температурный фон окажется в пределах климатической нормы. Столбики термометров в городе поднимутся до +17…+19 градусов, в Ленобласти – до +15…+20 градусов. Ветер будет дуть с юга, юго-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Петербурге на сентябрь.

Фото: pixabay.com

Теги: михаил леус, погода спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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