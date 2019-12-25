В последний день 2020 года прошел мокрый снег и дождь

В ночь на 1 января прогнозируют 0 градусов.

В последний день 2020 года, 31 декабря, в Петербурге облачно, специалисты прогнозировали мокрый снег с дождем. По данным Северо-Западного УГМС, температура воздуха поднимется до +2 градусов. Ветер ожидался юго-восточный, южный со скоростью 5-10 метров в секунду. На дорогах гололедица.

В ночь на 1 января 2021 года петербуржцам обещают потепление до нуля градусов. Местами ожидается слабый мокрый снег, морось. Утром возможен туман. В течение суток температура может подняться до +1 градуса. На дорогах также гололедица. Специалисты настоятельно просят горожан быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Четыре рейса из Петербурга в Москву задержали в аэропорту Пулково из-за ледяного дождя.

Фото: Piter.TV