Четыре рейса из Петербурга в Москву задержали в аэропорту Пулково из-за ледяного дождя

Когда самолеты смогут вылететь в Москву на данный момент не сообщается.

В Пулково задержали четыре рейса в столицу из-за погодных условий. Об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.

Известно, что задержаны рейсы S7 1010 S7 1012, S7 1014 компании S7. Также вылететь из Петербурга не может U6 080 авиакомпании "Уральские авиалинии". Причина — ледяной дождь.

Когда самолеты смогут вылететь в Москву на данный момент не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что метрополитен Петербурга снял ролик о путешествии Деда Мороза к главной ёлке.

Фото: Piter.tv