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Метрополитен Петербурга снял ролик о путешествии Деда Мороза к главной ёлке

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Петербуржцам пожелали здоровья и ярких впечатлений в новом году.

Метрополитен Северной столице показал путешествие Деда Мороза к главной ёлке. Ролик опубликован на официальной страничке подземки в соцсети "ВКонтакте".

Дед Мороз проехал по подземке до станции "Адмиралтейская" и попутно поздравил работников метрополитена. Также он обратился с пожеланиями к петербуржцам.

Уважаемые пассажиры! От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Желаем, чтобы в новом году сбылись все ваши желания и мечты. Пусть в вашем доме поселятся счастье и благополучие. Здоровья и ярких впечатлений в новом году!

Петербургское метро.

Один из главных символов Нового года также попросил петербуржцев носить маски. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге главную ёлку на Дворцовой украсил диплодок.

Видео: петербургское метро/вк

Теги: дед мороз, метро спб, новый год
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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