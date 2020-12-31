Метрополитен Петербурга снял ролик о путешествии Деда Мороза к главной ёлке

Петербуржцам пожелали здоровья и ярких впечатлений в новом году.

Метрополитен Северной столице показал путешествие Деда Мороза к главной ёлке. Ролик опубликован на официальной страничке подземки в соцсети "ВКонтакте".

Дед Мороз проехал по подземке до станции "Адмиралтейская" и попутно поздравил работников метрополитена. Также он обратился с пожеланиями к петербуржцам.

Уважаемые пассажиры! От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Желаем, чтобы в новом году сбылись все ваши желания и мечты. Пусть в вашем доме поселятся счастье и благополучие. Здоровья и ярких впечатлений в новом году! Петербургское метро.

Один из главных символов Нового года также попросил петербуржцев носить маски.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге главную ёлку на Дворцовой украсил диплодок.

Видео: петербургское метро/вк