В последнем магазине Spar распродают товар в антисанитарных условиях

Петербуржцы выложили фотографии действующей торговой точки.

Пользователи магазинов торговой сети Spar на территории Ленинградской области говорят об антисанитарных условиях. В последнем открытом заведении сотрудники распродают оставшийся товар. В помещении Пушкинского района, находящегося по Колпинскому шоссе, продукция даже не выкладывается на прилавки. Клиенты сфотографировали полные коробки с товарами. В этот магазин свозят остатки из других заведений сети.

Закрытие сети позволяет покупателям приобретать товары по выгодным ценам. Сотрудники не могут справиться с большим наплывом желающих сэкономить. Очевидцы рассказали, что некоторым удается унести продукцию домой, так и не заплатив за нее. Другие потребители рассказали, что у помещения гуляют подростки, которые ищут способа забрать себе бесплатный алкоголь.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Семья" и Spar не могут покинуть помещения из-за долгов.

Фото: Вконтакте/Детскосельский Онлайн

