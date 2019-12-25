В поселке Тельмана Тосненского района будет построен детсад на 200 мест

На проект планируется выделить до 227 млн рублей.

В поселке Тельмана (Тосненский район) планируется построить детский сад. Соответствующую закупку разместил комитет государственного заказа Ленинградской области.

Согласно проектной документации, садик рассчитан на 10 групп, в каждой – по 20 детей. В здании будут находиться музыкальный, физкультурный залы, помещения для кружков, кабинеты логопеда и психолога.

На проект выделяется до 227 млн рублей. Его соинвесторами выступают бюджеты области и района. Проект разработан с учетом формирования безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Месторасположение детсада - участок 2/1-5 (микрорайон 1)..

Сад планируется сдать через 20 месяцев после передачи подрядчику строительной площадки. Подрядчик будет определен на электронном аукционе, для участия в нем строительные компании могут подать свои заявки до 15 октября.

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