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В Петербурге отремонтируют улицу Булавского за 72 миллиона рублей
Сегодня, 11:46
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nadezhda_sib

В Петербурге отремонтируют улицу Булавского за 72 миллиона рублей

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Работы займут чуть больше года.

Улицу Булавского в Московском районе Петербурге планируют отремонтировать до 30 октября 2021-го года. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Подрядчиком для проведения капитального ремонта выбрали АО "Трест". Организации предстоит провести работы на участке в 244 метра. Ремонт затронет проезжую часть, тротуары, газон, наружное освещение, переустройство кабельных линий, сети водоснабжения и канализацию.

Стоимость работ составил 71,97 млн рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Ленсоветовскую дорогу в Шушарах отремонтируют почти за 100 млн рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: дороги, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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