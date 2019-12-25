В Петербурге отремонтируют улицу Булавского за 72 миллиона рублей

Работы займут чуть больше года.

Улицу Булавского в Московском районе Петербурге планируют отремонтировать до 30 октября 2021-го года. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Подрядчиком для проведения капитального ремонта выбрали АО "Трест". Организации предстоит провести работы на участке в 244 метра. Ремонт затронет проезжую часть, тротуары, газон, наружное освещение, переустройство кабельных линий, сети водоснабжения и канализацию.

Стоимость работ составил 71,97 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Ленсоветовскую дорогу в Шушарах отремонтируют почти за 100 млн рублей.

Фото: Piter.TV