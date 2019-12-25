Ленсоветовскую дорогу в Шушарах отремонтируют почти за 100 млн рублей

Ремонт будет производиться по технологии холодной регенерации, в основе которой лежат материалы вторичного применения.

В пятницу, 20 сентября, стало известно о том, что в Шушарах намерены отремонтировать Ленсоветовскую дорогу за 96,59 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Участок длиной 2,1 километра и площадью 33,68 тысячи квадратных метров отремонтирует подрядная организация АО "Возрождение". Отмечается, что ремонт проведут по технологии холодной регенерации.

Эксперты оценили стоимость работ в 96,59 миллиона рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 20 сентября ожидается до +14 градусов тепла и солнце.

Фото:Piter.TV