В поселке Сосново в аварии с Камазом погиб мотоциклист

Водитель грузовика не предоставил преимущество в движении.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 25 августа около 17:20 в поселке Сосново Приозерского района Ленобласи произошло ДТП.

Сообщается, что на равнозначном перекрестке улиц Вокзальной и Промышленной 45-летний водитель Камаза е предоставил преимущество в движении мотоциклисту, двигавшемуся по главной дороге. Избежать столкновения не удалось. 22-летний водитель мотоцикла погиб. По факту ДТП проводится проверка.

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Фото: Piter.TV