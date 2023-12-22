В поселке Солнечное спасатели снимали кота с высокой сосны четыре дня

Инцидент произошел в колючие морозы. Кот мог погибнуть из-за холода.

В поселке Солнечное котик застрял на 25-метровой сосне. Инцидент произошел на днях, когда в Петербурге и в Ленобласти было очень морозно. Животное находилось на дереве четыре дня. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком".

Как рассказали очевидцы, чтобы спустить хвостатого, спасательная служба приезжала не один раз. Котика пытались спасти пожарные. Они в -20 градусов мороза хотели сбить кота струей воды. Однако это не помогло.

На помощь бедолаге приехали сотрудники из отряда "Кошкиспас". Они смогли снять бедное животное с дерева. В результате случившегося зверек не пострадал, но сильно замерз.

Все закончилось благополучно котейку сняли голыми руками. Сейчас зверек дома.

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Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум