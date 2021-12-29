В поселке Шушары росгвардейцы задержали вора в магазине

Накануне в три часа ночи сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Колпинскому району Петербурга задержали гражданку, которая совершила кражу товаров в гипермаркете в Шушарах, сообщили в пресс-службе УВО.
В центр оперативного управления поступила информация, что в магазине на Московском шоссе сработала кнопка тревожной сигнализации. На место прибыл наряд и установил, что посетительница гипермаркета без оплаты пронесла через кассу продукты общей стоимостью 6 200 рублей.
Задержанную доставили в полицию.
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Фото: Piter.tv
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