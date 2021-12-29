В Петербурге нашли тело пенсионерки с выколотыми глазами

По подозрению в убийстве задержан 46-летний сын погибшей.

Вечером накануне, 12 января, в квартире дома №18 по улице Пионерстроя нашли тело 84-летней женщины. Полицию вызвали соседи, услышавшие крики из квартиры.

Оказалось, что полгода назад ее 46-летнего сына выписали из психиатрической больницы имени Кащенко, спустя несколько лет лечения. Он состоит на учете в ПНД. Мужчина кричал, что женщина – его сестра, и она спит. Знакомые с семьей сообщили, что мать и сын жили вдвоем, поскольку муж пенсионерки умер в январе 2021 года. Об этом сообщила "Фонтанка". Мужчину подозревают в убийстве.

Убитая женщина лежала на диване, прикрытая одеялом. Эксперты заявили, что на теле несколько десятков ножевых ранений, выколоты глаза и вырезаны половые органы.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv