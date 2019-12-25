В поселке Рощино запустят скважину с чистой водой
Еще три источника воды появятся на территории в сентябре.
В июле 2020 года в поселке Рощино произойдет запуск промышленной скважины. Об этом сообщила пресс-служба "Леноблводоканала".
Благодаря новой скважине, доступ к чистой воде получат еще больше местных жителей. Предыдущая компания, обеспечивавшая водоснабжение в Рощино, подключала к сетям коттеджные сети. В результате производительность источников не увеличивалась, что и вызвало текущую проблему дефицита воды.
Уже к осени в поселке запланирован запуск сразу трех скважин. До их появления, вода будет доставляться при помощи цистерн "Леноблводоканала".
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Фото: Пресс-служба "Леноблводоканала"
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