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В поселке Рощино запустят скважину с чистой водой
Сегодня, 13:40
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lizapoluda

В поселке Рощино запустят скважину с чистой водой

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Еще три источника воды появятся на территории в сентябре.

В июле 2020 года в поселке Рощино произойдет запуск промышленной скважины. Об этом сообщила пресс-служба "Леноблводоканала".
Благодаря новой скважине, доступ к чистой воде получат еще больше местных жителей. Предыдущая компания, обеспечивавшая водоснабжение в Рощино, подключала к сетям коттеджные сети. В результате производительность источников не  увеличивалась, что и вызвало текущую проблему дефицита воды.



Уже к осени в поселке запланирован запуск сразу трех скважин. До их появления, вода будет доставляться при помощи цистерн "Леноблводоканала".

Ранее мы рассказали о том, что Геннадий Орлов оценил работу детского лагеря в Выборгском районе.

Фото: Пресс-служба "Леноблводоканала"

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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