Геннадий Орлов оценил работу детского лагеря в Выборгском районе

В пятницу, 19 июня, Геннадий Орлов и председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Серей Тарасов посетили лагерь им. Ю. Гагарина. Об этом глава администрации Выборгского района сообщил в своём Instagram-аккаунте.
Представители власти проверили готовностью лагеря к открытию первой смены. Напомнишь что в Выборгском районе детские оздоровительные учреждения откроются в июле.
Ранее мы рассказали о том, что антитеррористическая комиссия Выборгского района обезопасит детские лагеря.
Фото: Instagram / orlovinsta
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