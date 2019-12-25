Геннадий Орлов оценил работу детского лагеря в Выборгском районе

Проверка прошла в лагере им. Ю. Гагарина.

В пятницу, 19 июня, Геннадий Орлов и председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Серей Тарасов посетили лагерь им. Ю. Гагарина. Об этом глава администрации Выборгского района сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Представители власти проверили готовностью лагеря к открытию первой смены. Напомнишь что в Выборгском районе детские оздоровительные учреждения откроются в июле.

Ранее мы рассказали о том, что антитеррористическая комиссия Выборгского района обезопасит детские лагеря.

Фото: Instagram / orlovinsta