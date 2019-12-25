В поселке Понтонный сгорел дом

С огнем боролись 10 пожарных и две спецмашины. Никто не пострадал.

Сегодня, 21 декабря, в Колпинском районе произошел пожар. В поселке Понтонный на Колпинской, 3, пламя полностью уничтожило дачный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:09. Огонь распространился по площади 20 квадратных метров.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Пожарные боролись с огнем 28 минут. Пламя потушили в 15:37.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Pxhere

