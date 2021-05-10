В поселке Понтонный 12-летняя школьница попала под машину

Ребенка доставили в больницу.

В поселке Понтонный накануне, 5 марта, произошла страшное ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя любительница езды на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

У дома № 31 по Южной улице на проезжей части 12-летнюю девочку, которая пересекала дорогу на красный сигнал светофора, сбил автомобиль ВАЗ-21011. За рулем машины находился 22-летний петербуржец.

Известно, что пострадавшая не стала слезать с велосипеда и решила на запрещающий сигнал светофора "проскочить" перед автомобилем. В результате случившегося ученица шестого класса попала в больницу. По факту случившегося началась проверка.

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Фото: Piter.tv