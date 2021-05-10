  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В поселке Понтонный 12-летняя школьница попала под машину
Сегодня, 14:39
76
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В поселке Понтонный 12-летняя школьница попала под машину

0 0

Ребенка доставили в больницу.

В поселке Понтонный накануне, 5 марта, произошла страшное ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя любительница езды на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

У дома № 31 по Южной улице на проезжей части 12-летнюю девочку, которая пересекала дорогу на красный сигнал светофора, сбил автомобиль ВАЗ-21011. За рулем машины находился 22-летний петербуржец. 

Известно, что пострадавшая не стала слезать с велосипеда и решила на запрещающий сигнал светофора "проскочить" перед автомобилем. В результате случившегося ученица шестого класса попала  в больницу. По факту случившегося началась проверка. 

Ранее на Piter.tv: семилетний мальчик после нападения лабрадора попал в реанимацию.

Фото: Piter.tv

 

Теги: дтп с ребенком, ленобласть, понтонный, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии