В поселке Победа Выборгского района птицефабрику "Ударник" привлекли к ответственности

Жители поселения задыхаются от невыносимой вони и боятся пользоваться водопроводной водой.

Птицефабрику "Ударник" привлекли к ответственности за размещение помета и слив загрязнённых сточных вод. Об этом сообщает комитет госэконадзора Ленинградской области.

В 2018 году сотрудники комитета несколько раз осмотривали территории ОАО "Птицефабрики Ударник". Куриным пометом оказались загрязнены даже река Серебристая и территория за пределами пометохранилища. Также берега и дно мелиоративной канавы загрязнены пометом и оттуда идет характерный неприятный запах. Установленные фильтры уже не справляются с поставленной задачей и не обеспечивают надлежащую очистку. Пометохранилище (4 бетонных емкости объемом 10 000 тонн каждая) переполнены и все их содержимое уходит на прилегающие территории.

Лабораторией комитета произведен отбор проб отходов, размещенных вне пометохранилища для определения их класса опасности.

Сейчас в Победе мы наблюдаем настоящую экологическую катастрофу, угрожающую здоровью всех жителей. Это токсичные отходы 3-го класса, они сопоставимы с отходами растворителей, лакокрасочной продукции и нефтехимии. Вонь — только часть беды. Сергей Грибалев, независимый эколог

По результатам проверки ОАО "Птицефабрика Ударник" выданы предписания об устранении выявленных нарушений, в отношении руководства завели администратвное дело.

Также местные жители пожаловались, что очистные сооружения в поселке Победа не очищают сточные воды. Леноблводоканал предлагает 2 пути решения этой проблемы: Первый - полная реконструкция и восстановления канализационных очистных сооружений, птицефабрике также придется установить собственную систему очистки стоков. Второй вариант обсуждается между "Леноблводоканал" и комитетом по ЖКХ. В рамках мероприятий по капитальному ремонту будут определены первичные мероприятия с применением нового оборудования, которые в дальнейшем можно будет включить в технологическую цепочку очистки сточных вод.

Ранее мы сообщали, что природоохранная прокуратура займется загрязнением реки Новой.

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