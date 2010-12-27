Природоохранная прокуратура займется загрязнением реки Новой

Местные жители снова сообщили в социальных сетях о массовой гибели уток в реке Новой.

Фактом загрязнения реки Новой в Кировском районе Петербурга займется природоохранная прокуратура. Об этом 27 июля сообщили в аппарате петербургского депутата Алексея Цивилева. С соответствующим обращением он уже обратился в надзорное ведомство.

Местные жители снова сообщили в социальных сетях о массовой гибели уток в реке Новой. Во вторник, 24 июля, пользователи опубликовали снимки, на которых видны мертвые птицы. Петербуржцы насчитали на углу улиц Козлова и Солдата Корзуна семь погибших уток.

Депутат отметил, что это уже не первый инцидент, свидетельствующий о загрязнении воды. Однако до сих пор никаких мер по очистке и экологическому восстановлению объекта не принимали. В прошлый четверг, 12 июля, активисты сообщили о появившемся в реке мазуте. В июне люди жаловались на плохой запах от водоема. В сентябре прошлого года они сообщали о гибели в реке рыбы.

Цивилев попросил природоохранную прокуратуру провести проверку и принять меры в отношении загрязнения реки Новой.

Фото: движение "Красивый Петербург" .