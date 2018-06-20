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В Ленобласти угнали Лексус за 7 миллионов рублей
Сегодня, 13:26
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Rybka123

В Ленобласти угнали Лексус за 7 миллионов рублей

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По факту происшествия проводится проверка.

У  инженерной компании украли иномарку за 7 миллионов рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Белый "Лексус" увезли от центра онкологии в поселке Песочное Ленинградской области. Угон произошел 10 апреля. В полицию по этому поводу обратилась 56-летняя гендиректор пострадавшей фирмы. 

Автомобиль оснащен системой слежения. Последний раз машина двигалась по Выборгскому шоссе в сторону Петербурга, после сигнал пропал. По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: Видео: возле национальной библиотеки загорелась машина
Фото: Piter.TV

Теги: кража, лексус, поселок песочное
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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