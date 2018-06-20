В Ленобласти угнали Лексус за 7 миллионов рублей

По факту происшествия проводится проверка.

У инженерной компании украли иномарку за 7 миллионов рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Белый "Лексус" увезли от центра онкологии в поселке Песочное Ленинградской области. Угон произошел 10 апреля. В полицию по этому поводу обратилась 56-летняя гендиректор пострадавшей фирмы.

Автомобиль оснащен системой слежения. Последний раз машина двигалась по Выборгскому шоссе в сторону Петербурга, после сигнал пропал. По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV