Автомобильный производитель представил машину погода поколения.

Автомобильная компания LEXUS представила кроссовер LEXUS RX нового, пятого поколения 1 июня 2022 года. В пресс-службе уточнили, что машина работает на платформе GA-K. По сравнению с прежней моделью, у транспортного средства предусмотрен более жесткий кузов. При этом сама машина стала на 90 килограммов легче предшественников. Такого результата разработчики достигли за счет использования алюминия в капоте и крыльях корпуса.

Согласно представленным характеристикам, длина автомобиля не претерпела изменений, но ширина увеличилась на 25 миллиметров. Также кроссовер стал ниже на 10 миллиметров по сравнению с прошлой моделью. В самых дорогих комплектациях машина будет оснащена 14-дюймовым сенсорным дисплеем. При этом создатели решили отказаться от размещения тачпада на центральном тоннеле. В салоне будет установлена камера слежения за состоянием водителя. Если он потеряет сознание или уснет за рулем, то машина остановится.

Самой мощной вариацией кроссовера будет гибридный Lexus RX 500h F Sport. В автомобиле установлен турбированный мотор с объемом в 2,4 литра и мощностью с 371 л.с.

Пранкеры предложили главе МВД Британии передать Зеленскому "дом Дерипаски".

Фото и видео: newsroom.lexus.eu