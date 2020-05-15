В поселке Песочный сбили велосипедиста

Мужчина поднялся и с трудом уехал.

В пятницу, 15 мая, в 20:10 на Ленинградской улице в поселке Песочный автомобиль сбил проезжавшего по пешеходному переходу велосипедиста.

На кадрах, которые попали в редакцию Piter.TV, видно, как мужчина на велосипеде пытается проехать проезжую часть и, по всей видимости, хотел "проскочить". Водителю автомобиля не удалось избежать столкновения. На съемке заметно, как мужчина с трудом поднялся и попытался уехать, однако водитель не хотел его отпускать. Чем закончилась ситуация и в каком состоянии велосипедист, неизвестно.

Ранее мы писали, что на пешеходном переходе Политехнической улицы сбили женщину.

Видео: Piter.TV