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В поселке Песочный сбили велосипедиста

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Мужчина поднялся и с трудом уехал.

В пятницу, 15 мая, в 20:10 на Ленинградской улице в поселке Песочный автомобиль сбил проезжавшего по пешеходному переходу велосипедиста.

На кадрах, которые попали в редакцию Piter.TV, видно, как мужчина на велосипеде пытается проехать проезжую часть и, по всей видимости, хотел "проскочить". Водителю автомобиля не удалось избежать столкновения. На съемке заметно, как мужчина с трудом поднялся и попытался уехать, однако водитель не хотел его отпускать. Чем закончилась ситуация и в каком состоянии велосипедист, неизвестно. 

Ранее мы писали, что на пешеходном переходе Политехнической улицы сбили женщину.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп в поселке песочный, сбили велосипедиста
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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