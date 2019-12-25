На пешеходном переходе Политехнической улицы сбили женщину

Пострадавшую увезли на скорой в больницу.

Около пяти часов вечера в пятницу, 15 мая, недалеко от метро "Площадь Мужества" автомобиль сбил женщину. По словам очевидцев, инцидент произошел на пешеходном переходе Политехнической улицы.

Подробностей ДТП наблюдатели не рассказали, также неизвестно, остался ли провинившийся водитель на месте или скрылся. Очевидцы отметили, что сбитая петербурженка осталась жива, но ее госпитализировали на машине скорой помощи. В комментариях под постом в соцсетях пользователи возмутились плохой организацией дорожного движения на участке. Горожане напомнили, что на "голых" пешеходных переходах, вроде этого на Политехнической улице, сбили уже немало людей.

Четырех полосная дорога с трамвайными путями на которой пешеходный переход без островка безопастности и мер снижения скорости. Сколько нужно сбитых людей, что бы таких бездарей как ГИБДД и местных чиновников начали наказывать?!

Зато дорогой огромный знак с зеленой рамкой. Почему-то не помог, странно. Ничего страшного, 6 полос, прямая дорога, нет ни светофора, ни островка, ни лежачих. возмутились петербуржцы.

Ранее мы рассказывали, что в ДТП на проспекте Ветеранов скончался мужчина.

Фото: Павлик Павлов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"