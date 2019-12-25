В ДТП на проспекте Ветеранов скончался мужчина

Мужчине было 66 лет.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, в четверг, 14 мая около 18:46 на проспекте Ветеранов, 130, произошло ДТП с участием пустого троллейбуса и иномарки.

Водитель "Субару Импреза", 66-летний мужчина, не справился с управлением, выехал на "встречку" и столкнулся с троллейбусом, который ехал навстречу. Мужчина скончался на месте. Что стало причиной аварии пока неясно. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что в пожаре рядом со станцией "Мариенбург" никто не пострадал.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте