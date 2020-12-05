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В поселке Ольшаники Выборгского района предали земле останки красноармейцев
Сегодня, 9:04
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В поселке Ольшаники Выборгского района предали земле останки красноармейцев

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Бойцы погибли в 1941 и 1944 годах.

На братском захоронении №2 поселка Ольшаники прошла торжественно-траурная церемония в День воинской славы, 6 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Во время церемонии с воинскими почестями земле передали останки 25-ми воинов Красной Армии. Они погибли в боях на высотах Сиеранмяки и Ахиярви в 1941 и 1944 годах.

В мероприятии приняли участие ветераны, военнослужащие, представители поисковых отрядов, районной и местной администрации, депутаты, кадеты. Они почтили память павших минутой молчания. После прошла церемония возложения венков и цветов к мемориалу. 

По словам депутата совета депутатов МО "Полянское сельское поселение" Павла Коржавых, свято чтить подвиг предков и рассказывать о них следующим поколениям — обязанность всех ныне живущих. 

Ранее в Выборгском районе состоялась церемония захоронения останков двух воинов 70-й стрелковой дивизии. 

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: захоронение, красная армия, поселок ольшаники
Категории: Выборг, Лента новостей,

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