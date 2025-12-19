  1. Главная
В поселке Новый Ургал пожаловались на холод в школах после аварии на котельной
Сегодня, 15:15
В поселке Новый Ургал пожаловались на холод в школах после аварии на котельной

Авария произошла 26 декабря, перед Новым годом.

В поселке Новый Ургал в Хабаровском крае жители пожаловались на холод в школах после аварии на котельной. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что авария произошла 26 декабря, перед Новым годом. Из-за этого в домах пропали вода и отопление. Глава поселка после обращения жителей обещал сходить в местную школу и разведать обстановку.

На дистанционное обучение перевели только учеников начальной школы и пятых классов, в то время как остальным приходится идти на занятия в мороз. На сильный холод в помещениях также жалуются учителя. В жилых домах людям приходится включать обогреватели.

Фото: pxhere.com

Теги: авария, отопление, поселок, хабаровский край, холод
Категории: Лента новостей, Новости России,

