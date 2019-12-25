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В поселке Никольское упавшие деревья лежат на улицах больше недели
Сегодня, 17:15
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В поселке Никольское упавшие деревья лежат на улицах больше недели

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Улицы и дворы Никольского в Тосненском районе превратились в лесоповал.

Жители поселка Никольское в Тосненском районе сообщили о поваленных сильным ветром деревьях, которые рухнули на землю во время недавней непогоды. По словам местных жителей, тополя и березы поломало шквалистым ветром около недели назад: некоторые из них упали на улицах, некоторые во дворах, рядом с детскими площадками.

Особо крупное старое дерево придавило собой стоящий во дворе автомобиль. Рассказ о лесоповале, в который превратились некоторые улицы поселка, появился в паблике "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург"; администрация Никольского пока никак на него не отреагировала. 

Ранее в садоводстве Выборгского района боевая граната лежала на дороге 10 дней после сообщения жителей об обнаружении опасного снаряда. 

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

Теги: благоустройство, никольское, поваленные деревья, тосненский район, уборка дворов
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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