В поселке Никольское упавшие деревья лежат на улицах больше недели

Улицы и дворы Никольского в Тосненском районе превратились в лесоповал.

Жители поселка Никольское в Тосненском районе сообщили о поваленных сильным ветром деревьях, которые рухнули на землю во время недавней непогоды. По словам местных жителей, тополя и березы поломало шквалистым ветром около недели назад: некоторые из них упали на улицах, некоторые во дворах, рядом с детскими площадками.

Особо крупное старое дерево придавило собой стоящий во дворе автомобиль. Рассказ о лесоповале, в который превратились некоторые улицы поселка, появился в паблике "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург"; администрация Никольского пока никак на него не отреагировала.

Ранее в садоводстве Выборгского района боевая граната лежала на дороге 10 дней после сообщения жителей об обнаружении опасного снаряда.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург