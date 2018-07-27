В СНТ Выборгского района боевая граната лежит на дороге с 10 июля

Полицейские Выборгского района подтвердили факт обнаружения боевого снаряда без чеки в садоводстве десять дней назад.

10 июля жители садоводства "Алгоритм" в Выборгском районе обнаружили на проезжей части дороги ржавую гранату. Снаряд, видимо, вывернуло из-под земли проезжающим автомобилем, либо с него просто осыпался земляной налет. О находке местные жители уведомили правоохранительные органы, и прибывшие на место полицейские на глаз отнесли снаряд к боевым. Эпизод также имел место 10 июля.

Десять дней спустя граната без чеки, согласно материалу "Фонтанки", все еще остается на месте. Журналисты издания связались с жителями, ожидающими хоть каких-то действий по ликвидации опасного снаряда со стороны специалистов или властей, но до сих пор о гранате и безопасности людей заботятся только сами члены садоводства, устанавливая ограды или наблюдая за прохожими.

Заявка военным саперам передана 11 июля, но проходящие в регионе учения оказались важнее. К тому же официально снаряд найден не на территории населенного пункта, и особой опасности в глазах находящихся за много километров ведомств не представляет.

Ранее в Ленобласти взрывотехники ОМОН обезвредили боеприпас времён войны.

Фото: Фонтанка