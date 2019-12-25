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В Ленобласти взрывотехники ОМОН обезвредили боеприпас времён войны
Сегодня, 13:11
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kraratau27

В Ленобласти взрывотехники ОМОН обезвредили боеприпас времён войны

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Мину уничтожили на одном из полигонов области.  

Во вторник, 11 мая, в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти поступило сообщение об обнаруженном предмете, который напоминает мину. Об этом в среду, 12 мая, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и области. 

Неизвестный предмет обнаружили местные жители деревни Кипень (Ломоносовский район Ленобласти) в привезённом грунте для благоустройства. На место события незамедлительно прибыла группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии.

Позже выяснилось, что находка представляет собой неразорвавшуюся 120-миллиметровую минометную мину времён Великой Отечественной войны. Отмечается, что взрывотехники ОМОН уничтожили мину на одном из полигонов области.  

Ранее Piter.tv писал, что артиллерийский снаряд времен войны нашли в Пушкине у жилого дома. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Теги: боеприпасы, вов
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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