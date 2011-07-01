Предмет, не представляющий опасности, был изъят для дальнейшей утилизации.

Артиллерийский снаряд времен войны нашли в Пушкине у жилого дома на улице Радищева. Об этом Piter.tv рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Информация о подозрительном предмете появилась накануне, 2 мая. Заявитель отметил, что предмет этот похож на боеприпас.

О находке сразу сообщили в правоохранительные органы. По указанному адресу незамедлительно прибыла группа взрывотехников ОМОН ГУ Росгвардии. Осмотрев обнаруженный предмет, специалисты ОМОН установили, что это пустой корпус артиллерийского снаряда калибра 152 мм времён Великой Отечественной войны, не представляющий опасности. Предмет был изъят для дальнейшей утилизации.

Сотрудники Росгвардии обеспечили правопорядок во время проведения футбольного матча "Зенит" – "Локомотив" на стадионе "Газпром Арена" накануне, 2 мая. За все время "серьезных нарушений общественного порядка" не допустили.

Фото: предоставлено пресс-службой Росгвардии