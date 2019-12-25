В поселке Ленобласти нашли труп мужчины со шнуром на шее

Личность погибшего уже установили.

В понедельник, 5 октября, в полицию обратилась жительница поселка Запорожское Ленобласти. Как стало известно Piter.TV, женщина рассказала о страшной находке в лесном массиве в сторону Ладожского озера – у дерева сидел мертвый мужчина.

Прибывшая на место полиция нашла труп мужчины, личность которого установили благодаря найденным неподалеку документам в сумке. Погибшим оказался 47-летний украинец. Видимых признаков насильственной смерти на теле не нашли, однако на шее у трупа остался черный шнур, привязанный к ветке дерева на высоте более метра, а также ссадины на лбу и два кровоподтека на животе. В сумке рядом с трупом оказались также продукты питания, вещи и две пустые бутылки из-под водки.

Мужчина был одет в синие куртку и джинсы, серую и синюю толстовки, черную футболку, черные кроссовки. Труп направили в морг Сосновской участковой больницы.

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Фото: pixabay