В Петербурге серийного убийцу освободили из-за срока давности

Мужчина вместе с двумя приятелями жестоко расправился с двумя сестрами.

В Петербурге вынесли приговор Алексею Титаренко и Вадиму Горбуле, признанным виновными в убийстве и разбое 18-летней давности. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Трагичная история произошла 8 июля 2002 года в одной из квартир дома №28 на Камышовой улице, где жила предпринимательница и гостила ее двоюродная сестра. Тогда троица – Роман Ромицын, Алексей Титаренко и Вадим Горбуля – узнали, что женщина хранит дома крупную сумму денег и напросились к ней в гости. В результате преступники жестоко убили обеих своих жертв: одну из них избили и утопили в ванной, вторую – избили и задушили. Добычей злоумышленников стали 224 тысяч рублей и два мобильных телефона.

Выходя из дома, Титаренко поджег квартиру, чем поначалу вел следствие в заблуждение. Правоохранители посчитали, что трагедия произошла из-за пожара. Однако экспертиза показала истину. Правда, пена и вода уничтожили все следы преступления.

Лишь в феврале 2017 года пожизненно осужденный Вадим Горбуля, к слову, бывший сотрудник полиции, вдруг решил написать явку с повинной и сдать своих приятелей. Он подробно расписал, что произошло в тот день, и как запланированный грабеж обернулся убийством двух женщин.

К тому времени Роман Ромицын спокойно жил в Архангельской области, завел семью. Титаренко, известный своими разбоями и убийствами с начала "нулевых", должен был выйти на свободу в начале 2018 года. Откровения Горбули сломали все планы Титаренко, однако и он не стал отпираться и тоже дал показания. Позже Ромицын скончался в больнице УФСИН.

В результате Титаренко за убийство получил 14 лет, за разбой – еще 4 года. Горбуля, который за прежние преступления закрыт за решеткой на всю жизнь, получил 8 лет. Однако его освободили от наказания по истечению сроков давности.

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Фото: Piter.TV