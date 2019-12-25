В Невском районе пьяный ревнивец порезал знакомого ножом

Накануне в полицию Петербурга поступила информация о поножовщине в одной из квартир дома на Октябрьской набережной. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Как стало известно стражам порядка, во время распития спиртных напитков между двумя знакомыми вспыхнула ссора из-за ревности. Оскорбленный хозяин квартиры схватил нож и ударил им своего оппонента.
Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали проникающее колото-резаное ранение грудной клетки слева с повреждением внутренней грудной артерии, непроникающее колото-резаное ранение груди справа, геморрагический шок, острое пероральное отравление этанолом тяжелой степени.
Подозреваемого в совершении преступления задержали. В отношении него возбудили уголовное дело за покушение на убийство.
Ранее мы писали, что женщина зарезала пьяного мужа во время ссоры в квартире на Большом Сампсониевском.
Фото: pixabay.com
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