Женщина зарезала пьяного мужа во время ссоры в квартире на Большом Сампсониевском

У мужчины было истыкано ножом бедро.

В среду, 30 сентября, в полицию Петербурга поступила информация об убийстве, которое произошло в одной из квартир дома на Большом Сампсониевском проспекте. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По подозрению в совершении преступления задержали безработную женщину. Она рассказала, что около часа ночи 30 сентября между ней и ее нетрезвым супругом разгорелась ссора, в ходе которой она схватила нож и ударила им мужа.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Погибшим оказался хозяин квартиры 1986 года рождения. У него было истыкано ножом бедро.

С места происшествия изъяли следы пальцев рук, нож, одежду и постельное белье со следами бурого цвета. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Женщину отпустили под подписку о невыезде.

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