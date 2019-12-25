В Кировском районе мужчина ранил ножом своего соседа

Пострадавший получил ранение брюшной полости.

Вечером 27 сентября в полицию поступила информация о конфликте, случившемся между двумя соседями возле участка №14 СНТ Треугольник в Кировском районе Ленобласти. Во время ссоры один из мужчин схватил нож и ранил им своего оппонента. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

41-летнего пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу Шлиссельбурга. Он получил ранение брюшной полости, ножом были задеты внутренние органы мужчины.

Подозреваемого в совершении преступления задержали. У него изъяли складной нож. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Ранее мы писали, что жестоко избитого мужчину забрали в больницу с Нарвской улицы.

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