В Кировском районе мужчина ранил ножом своего соседа

Вечером 27 сентября в полицию поступила информация о конфликте, случившемся между двумя соседями возле участка №14 СНТ Треугольник в Кировском районе Ленобласти. Во время ссоры один из мужчин схватил нож и ранил им своего оппонента. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.
41-летнего пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу Шлиссельбурга. Он получил ранение брюшной полости, ножом были задеты внутренние органы мужчины.
Подозреваемого в совершении преступления задержали. У него изъяли складной нож. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.
Ранее мы писали, что жестоко избитого мужчину забрали в больницу с Нарвской улицы.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все