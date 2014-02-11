В поселке Красный Бор столкнулись карета скорой помощи и легковушка

Водитель иномарки LADA Kalina остался жив.

Сегодня, 15 октября, в посёлке Красный Бор Тосненского района столкнулись карета скорой помощи и легковой автомобиль. Об этом сообщили в группе "Аварийно-спасательная служба ЛО" в соцсети "ВКонтакте".

Спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно провели отключение АКБ автомобилей. Информация о пострадавших уточняется.

Известно, что водитель иномарки LADA Kalina остался жив. Его заметили лежащим рядом с транспортным средством. Спасатели отключили в авто аккумуляторные батареи.

Ранее на Piter.tv: движение на трассе Р-23 под Гатчиной в сторону Пскова полностью перекроют.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО