Движение на трассе Р-23 под Гатчиной в сторону Пскова полностью перекроют

В сторону Северной столицы движение будет осуществляться по трем полосам.

В ночь на 19 октября будет перекрыт участок трассы Р-23 в районе деревни Большие Колпаны в Гатчинском районе Ленобласти. Ограничения будут действовать с 01:00 до 01:20. Речь идет о полосе в сторону Пскова. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В сторону Северной столицы движение будет осуществляться по трем полосам. На участке, где проезд будет временно заблокирован, установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари.

Ранее на Piter.tv: с 15 по 17 октября будет перекрыто движение на Литовской улице.

Фото: Piter.tv