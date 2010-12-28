С 15 по 17 октября будет перекрыто движение на Литовской улице

Специалисты проводят замену асфальта и ремонтируют тротуары.

На Литовской улице продолжается ремонт дорог. С 15 по 17 октября будет перекрыто движение в направлении от Чугунной улицы до улицы Грибалёвой. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Специалисты проводят замену асфальта, ремонтируют тротуары и дорожное покрытие в зоне трамвайных путей. Дорожники планируют сдать проект до 4 ноября.

С 17 по 26 октября ограничивается движение транспорта по Литовской улице от Лесного проспекта до Полюстровского проспекта. Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

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Фото: Телеграм / Дороги|мосты|и метро СПб|