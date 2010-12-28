Стало известно, как детям мобилизованных получить бесплатный проездной

БСК будет действовать до 31 декабря 2023 года включительно.

Дети мобилизованных и добровольцев смогут бесплатно ездить на городском общественном транспорте. Кроме того, для них будет доступен бесплатный проездной на электрички. Об этом сообщили в администрации Центрального района.

Чтобы воспользоваться льготой, нужно оформить проездной. Отметим, что действовать БСК будет до 31 декабря 2023 года включительно.

Офрмляют льготные в ГКУ "Организатор перевозок" и в школах. Список необходимых документов для выдачи проездного можно изучить здесь.

Ранее на Piter.tv: штаб помощи мобилизованным и их семьям заработал в Ленобласти.

Фото: Piter.tv