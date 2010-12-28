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Стало известно, как детям мобилизованных получить бесплатный проездной
Сегодня, 14:55
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Стало известно, как детям мобилизованных получить бесплатный проездной

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БСК будет действовать до 31 декабря 2023 года включительно. 

Дети  мобилизованных и добровольцев смогут бесплатно ездить на городском общественном транспорте. Кроме того, для них будет доступен бесплатный проездной на электрички. Об этом сообщили в администрации Центрального района. 

Чтобы воспользоваться льготой, нужно оформить проездной. Отметим, что действовать БСК будет до 31 декабря 2023 года включительно. 

Офрмляют льготные в  ГКУ "Организатор перевозок"  и в школах. Список необходимых документов для выдачи проездного можно изучить здесь

Ранее на Piter.tv: штаб помощи мобилизованным и их семьям заработал в Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: бесплатный проезд, льготный бск, мобилизация, помощь семьям мобилизованных
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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