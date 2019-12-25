В Коммунарке неизвестный в медицинской маске обстрелял человека

На улице Сосенский Стан в поселке Коммунарка неизвестный обстрелял 30-летнего мужчину.

У подъезда жилого дома в поселке Коммунарка неизвестный обстрелял мужчину.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России сообщает, что неизвестный мужчина в медицинской маске у подъезда жилого дома на улице Сосенский Стан в поселке Коммунарка окликнул мужчину 1990 года рождения, а затем открыл огонь по нему из пистолета. Мужчина с огнестрельным ранением был доставлен в больницу.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия

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