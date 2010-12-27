В поселке Грибное угнали снегоболотоход за 750 тысяч рублей

Владелец транспортного средства пожаловался полиции во вторник.

Во вторник, 10 декабря, в полицию Выборгского района Ленобласти обратился мужчина с сообщением о краже его болотохода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Как рассказал 34-летний гражданин, в промежуток со дня понедельника по полдень вторника в поселке Грибное неизвестный угнал его транспортное средство "Ренже Поларис". Ущерб от кражи владелец снегоболотохода оценил в 750 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже, полиция уже разыскивает угонщика.

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